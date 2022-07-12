Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindirdi, hızdan durduruldu

Tuk-tuk adı verilen 3 kişilik araca 27 kişiyi sığdıran şoför, polisi bile hayrete düşürdü. Görüntüler sosyal medyada viral olurken, araca el konulduğu öğrenildi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Fatehpur'da 27 kişi birden 3 kişilik araca (tuk- tuk) bindi.

Polisin çok hızlı gittiği gerekçesiyle aracı durdurmaya çalışması üzerine kaçmaya çalışan sürücü, uzaklaşamadan yakalandı.

Görüntüler viral oldu

Polis, aracın içindeki kişileri indirip teker teker saydı.

Bu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindi VİDEO

Araca el konuldu

Fatehpur Polis Şefi Rajesh Kumar, aracın içinde o kadar insanı görünce şoke olduğunu söyledi.

İHA’nın haberine göre hem hız sınırının ihlal edildiği hem de kapasitesinin üzerinde insan taşındığı gerekçesiyle araca el konuldu.