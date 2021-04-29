İki kardeş, boş hastane bulmaya çalışırken kaybettikleri annelerini 400 kilometre uzaklıktaki krematoryuma motosikletle götürmek zorunda kaldı.

Koronavirüsün yeni merkezi haline gelen Hindistan'da ortaya çıkan görüntüler kan donduruyor.

Rekor vaka artışlarıyla gündeme gelen ülkede krematoryumlarda yer kalmazken, ölenlerin cesetleri boş alanlarda toplu bir şekilde yakılmaya devam ediyor.

Sağlık sisteminin çökmesi sebebiyle ambulans desteği alamayan aileler, hastaları ya da kaybettikleri yakınlarını kendi imkanlarıyla taşımaya çalışıyor.

Ülkenin güneydoğusundaki Andra Pradeş eyaletinde de bugün benzer görüntüler gözler önüne serildi.

ÖLEN ANNE MOTOSİKLET ÜZERİNDE TAŞINDI

Anneleri nefes alma zorluğu çeken iki erkek kardeş, ambulans bulamadıkları için kadını motosikletleriyle hastaneye götürmek zorunda kaldı. Halsiz olan kadının düşmemesi için iki erkek kardeş, annelerini motosiklette aralarına alarak seyahat etti.

Ancak aile hastanede boş bir yatak ararken, anneleri motosiklet üzerinde hayatını kaybetti. Kardeşler, bu sefer annelerinin cansız bedenini 400 kilometre uzaklıktaki krematoryuma motosiklet üzerinde götürmek zorunda kaldı.

İKİ KARDEŞİN ZOR ANLARI

O anlar sosyal medyada paylaşılırken, polisin motosikleti durdurup ne olduğunu sorduğunda kardeşlerden birinin titreyerek olayı anlatması dikkat çekti.

Hindistan'da annelerinin cansız bedenini motosiklette taşıdılar