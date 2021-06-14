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    Hindistan'da Arakanlı Müslümanların kampında 56 baraka yandı

    Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta çıkan yangın sonucu 56 baraka küle döndü.
    • AA
    • 14.06.2021 - 01:25
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    Hindistan'da Arakanlı Müslümanların kampında 56 baraka yandı

    Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polis yetkilisi R.P. Meena, kentin güneydoğusunda Kalindi Kunj metro istasyonu yakınında Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın çıktığını bildirdi.

    270 ARAKANLI MÜSLÜMAN KALIYORDU

    270 Arakanlı mültecinin barındığı 56 barakanın yandığını belirten Meena, yangında yaralanan olmadığını kaydetti.

    "Yangının nedeni henüz tespit edilmedi ve gerekli işlemler yapılıyor." ifadesini kullanan Meena, yangının kontrol altına alındığını belirtti.

    Hindistan da Arakanlı Müslümanların kampında 56 baraka yandı #1

    ETNİK TEMİZLİK

    Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

    Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

    Hindistan da Arakanlı Müslümanların kampında 56 baraka yandı #2

    MÜSLÜMANLAR ÇEVRE ÜLKELERE SIĞINMIŞTI

    Arakan'da şiddet ve katliamların artmasıyla Arakanlı Müslümanlar çevre ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

    Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

    BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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