Petrol
100.77
0.23%
Euro
18.2299
-0.11%
Dolar
17.9873
0.23%
Altın
1.018
0.24%
Borsa
2676
1.07%
Bitcoin
420.100
2.11%
BTXN Coin
8.88
-4.51%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Hindistan’da balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü

    Şiddetli fırtına nedeniyle yan yatan balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü. Balıkçılar, başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı.
    • 03.08.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan’da balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü

    Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı Kollam açıklarında, korku dolu anlar yaşandı.

    Şiddetli fırtınaya yakalanan bir balıkçı teknesi yan yattı.

    Gemiden 3 kişi suya düşerken, o anlar amatör kameraya yansıdı.

    Facianın eşiğinden dönüldü

    İHA’nın haberine göre arkadan gelen diğer teknenin suya düşenleri kurtarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

    Öte yandan Kerala'da, 31 Temmuz'dan itibaren aralıksız süren yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

    Hindistan'da balıkçı gemisi yan yattı VİDEO

    Hindistan’da balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü #1

    Hindistan’da balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü #2

    Hindistan’da balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü #3


    İlginizi Çekebilir

    KPSS iddialarıyla ilgili konuştu
    Gündem

    KPSS iddialarıyla ilgili konuştu

    Doctors in Turkey offer medical help to 12-year-old British who receives life-support treatment
    World

    Doctors in Turkey offer medical help to 12-year-old British who receives life-support treatment

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir