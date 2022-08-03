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- Hindistan’da balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü
Hindistan’da balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü
Şiddetli fırtına nedeniyle yan yatan balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü. Balıkçılar, başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı.
- 03.08.2022 - 16:17
- Güncelleme : 03.08.2022 - 16:56
Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı Kollam açıklarında, korku dolu anlar yaşandı.
Şiddetli fırtınaya yakalanan bir balıkçı teknesi yan yattı.
Gemiden 3 kişi suya düşerken, o anlar amatör kameraya yansıdı.
Facianın eşiğinden dönüldü
İHA’nın haberine göre arkadan gelen diğer teknenin suya düşenleri kurtarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Öte yandan Kerala'da, 31 Temmuz'dan itibaren aralıksız süren yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da balıkçı gemisi yan yattı VİDEO