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    Hindistan'da bina çöktü

    Hindistan'ın finans merkezi Mumbai'ye yakın bir kentte bir binanın çöktüğü belirtildi. Bina enkazında en az 60 kişinin mahsur kalmış olabileceği düşünülüyor.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 18:08
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 23:45
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    Hindistan'da bina çöktü

    Hindistan'da Maharaştra eyaletinde bulunan Raigad bölgesindeki Mahad kentinde 5 katlı bir apartman çöktü.

    EN AZ 60 KİŞİNİN ENKAZ ALTINDA KALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

    Yetkililer, apartmanın çökmesi sonucu en 60 kişinin enkaz altında kaldığını düşündüklerini dile getirdi. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yapılan açıklamada, binanın akşam 18.00 sularında çöktüğü ve 3 ekip ile arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

    NDRF, şu ana kadar 15 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Yetkililer, apartmanın 10 yıllık olduğunu ve 45 dairenin bulunduğunu ifade etti.

    Hindistan'da bina çöktü VİDEO

    Hindistan da bina çöktü #1

    Hindistan da bina çöktü #2

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