Haberler



Bilgi



At kestanesi kremi nedir, ne işe yarar? At kestanesi kremi nelere iyi gelir?

At kestanesi kremi nedir, ne işe yarar? At kestanesi kremi nelere iyi gelir? Alternatif tıp yöntemleri arasında at kestanesi kremi adını en sık duyduklarımız arasında gelir. Özellikle eklem ağrıları üzerindeki etkisi nedeniyle kullanımı da oldukça yaygındır. Peki at kestanesi kremi tam olarak nedir, ne işe yarar? At kestanesi kreminin faydaları nelerdir? İşte detaylar…