At kestanesi kremi nedir, ne işe yarar? At kestanesi kremi nelere iyi gelir? Alternatif tıp yöntemleri arasında at kestanesi kremi adını en sık duyduklarımız arasında gelir. Özellikle eklem ağrıları üzerindeki etkisi nedeniyle kullanımı da oldukça yaygındır. Peki at kestanesi kremi tam olarak nedir, ne işe yarar? At kestanesi kreminin faydaları nelerdir? İşte detaylar…

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Doğada birçok şifalı bitki arasında alternatif tıpta kullanılan ve halk arasında da sıkça duyulan bitkilerden biride at kestanesidir.

Dikenli bir kabuğu olan at kestanesi ağacının boyu yaklaşık 30 metreye kadar ulaşan bir türdür. İçerisinde barındığını birçok yararlı bileşen ve vitamin barındıran at kestanesi sağlık için oldukça faydalıdır.

Halk arasında en yaygın kullanım türü krem şeklinde olan at kestanesi bazı sağlık problemleri üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Her ne kadar alternatif tıpta varis, basur, kronik toplardamar yetmezliği gibi sağlık problemlerine karşı kullanılan at kestanesinin işlenmemiş hali oldukça zehirli olduğundan kesinlikle tüketilmemesi gerekir.

At kestanesi kremi nedir, ne işe yarar?

At kestanesi ağacının meyvesi olarak yetişen kestaneler belirli işlemlerden geçerek krem formunu alır. Farklı hastalıklar üzerinde iyileştirici etkiye sahip olan at kestanesi kremi halk arasında oldukça yaygın olarak kullanılır.

Özellikle de eklem ağrılarını dindirmede etkili olan krem farklı pek çok sağlık sorunu üzerinde de olumlu etkilere sahiptir.

At kestanesi kreminin faydaları nelerdir?

At kestanesi sarkan derileri toparlar. Kırışıklığı önleyerek yaşlılığı engeller.

Eklem ve kemiklerde romatizma ya da iltihaplanmanın neden olduğu ağrıları dindirmeye yardımcı olur.

Şah damarı, alın ve ayak tabanlarına sürüldüğünde vücuttaki kan dolaşımını düzenleyerek sinirlerin beyne daha iyi iletilmesini destekler.

Kronik stres ve yorgunluğu önler. Kan dolaşımını düzenlendiğinden damarların tıkanmasını önler.

Kılcal damar çatlamasını giderir.

Antioksidan açısından zengindir. Bu yüzden vücudun kuvvetlenmesini sağlar.

Göğse sürülen at kestanesi kremi öksürüğün kısa sürede kesilmesini sağlar.

At kestanesinin damar büzücü ve kan dolaşımını güçlendirici tonik etkileri vardır. Bu sayede varis, flebit ve hemoroit hastalıklarına iyi gelir.

Hemoroid rahatsızlığından kaynaklanan kanamaları azaltır.

At kestanesinin yağı ise saç dökülmesine iyi gelir. Ayrıca cildin yenilenmesini destekleyerek lekeleri giderir.