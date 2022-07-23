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    Hindistan'da bıyık bırakan Shyja konuşuluyor

    Bıyığını kesmek istemeyen ve onu büyüten Shyja, "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum" dedi. Shyja, internetteki yorumlara gülmek için baktığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 14:09
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    Hindistan'da bıyık bırakan Shyja konuşuluyor

    Güney Asya ülkesinde 35 yaşındaki kadının bıraktığı bıyık, sosyal medyada gündem oldu.

    Bıyıklarıyla dikkat çeken Shyja, internette takdir toplarken, alaylı yorumlarla da karşılaşıyor.

    Bıyık bırakan Hint kadın: Çok fazla hoşuma gidiyor

    "Bıyığımı seviyorum." diyen Shyja, sıklıkla hem sosyal medya üzerinden hem de yüz yüze tanıştığı insanlar tarafından neden bıyık bıraktığı şeklinde sorular yöneltildiğini söyledi.

    Kerala'nın güneyindeki Kannur'da yaşayan Shyja, "Söyleyebileceğim tek şey, çok fazla hoşuma gidiyor." ifadesini kullandı.

    Süreci anlattı

    Shyja, kaşlarını düzenli olarak aldırırken, üst dudağının üzerindeki tüyleri ise alma ihtiyacı hissetmediğini dile getirdi.

    Söz konusu bölgede yaklaşık beş yıl önce, gözle görülür biçimde bıyık oluşumu yaşayan Hint kadın, onu kesmemeye karar verdi.

    "Bıyıksız yaşayamam"

    Shyja, "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum. Koronavirüs salgını başladığında, yüzümü kapattığı için sürekli maske takmayı sevmiyordum." diye konuştu.

    Hindistan da bıyık bırakan Shyja konuşuluyor #1

    "Güzel olmadığımı hissetmedim"

    BBC'nin haberine göre, Shyja'yı gören çoğu insan, kendisinden bıyığını kesmesini istiyor.

    "Güzel olmadığımı hissetmedim." şeklinde konuşan Shyja, bıyığını işaret ederek, "Çünkü buna sahibim ya da sahip olmamam gereken bir şey." diye ekledi.

    "Sadece sevdiğim şeyi yapıyorum"

    Shyja'ya göre bıyık bırakmak, kendini ifade etmekle ilgili değil, sadece kim olduğunla ilgili.

    Eleştirilere yanıt veren Shyja, "Sadece sevdiğim şeyi yapıyorum. İki hayatım olsaydı, belki birini başkaları için yaşardım." dedi.

    "Yorumlara gülmek için bakıyorum"

    Aynı Hint kadın, ailesinden bıyığı konusunda destek gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

    "Bıyıklı olan insanlar erkeklerdir. Bir kadın neden bıyık bıraksın ki diye benimle dalga geçiyorlar. Bazen yorumlara gülmek için bakıyorum."

    Hindistan da bıyık bırakan Shyja konuşuluyor #2


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