Hindistan'da cami önünde Müslümanlara soykırım tehdidi

Yüzde 14'ü Müslüman olan ülkede "Bu toprakları kanla yıkayacağız" şeklinde şarkı söylendi.

Müslümanlar üzerinde baskının artırıldığı Hindistan, neredeyse her gün farklı bir tepki çeken görüntüyle konuşuluyor.

Güney Asya ülkesinde Müslüman karşıtı şarkıların yapılması, İslam karşıtlığını körüklüyor.

"Bu toprakları kanla yıkayacağız"

Karnataka eyaletindeki caminin önünde toplanan bir grup Hint, ülkedeki Müslüman halkı hedef alan ifadelere imza attı.

Bir cami önünde toplanan Hint grup, ışıklı gösteriler eşliğinde söylediği şarkıyla "Bu toprakları kanla yıkayacağız." dedi.

Müslümanları hedef aldılar

Skandal ifadeler, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu. Yapılan yorumlarda, "Çok korkunç", "Hasta insanlar", "Demokrasinin ölümü", "Hindistan'da durum çok kötü" denildi.

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Tepki çeken şarkı

Hindistan, daha önce de Müslümanların hedef alındığı şarkıyla gündeme geldi.

Hazırlanan bir şarkıda, "Hindistan Hindular için, Müslümanlar Pakistan'a gidin", "Hinduları endişelendiriyorlar, Hindular ihanete uğradığını hissediyor" şeklinde ifadeler yer alıyor.

Hindistan'ın yüzde 14'ü Müslüman

Hindistan’ın 1,4 milyar nüfusunun yaklaşık yüzde 14’ü Müslümanlardan oluşuyor.

Hindu milliyetçisi çeteler, Müslümanların yaşadığı bölgelerde sıklıkla ve yüksek sesle ırkçı şarkılar çalarken görüntülenmişti.