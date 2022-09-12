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    Hindistan'da cami önünde Müslümanlara soykırım tehdidi

    Yüzde 14'ü Müslüman olan ülkede "Bu toprakları kanla yıkayacağız" şeklinde şarkı söylendi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 15:08
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    Hindistan'da cami önünde Müslümanlara soykırım tehdidi

    Müslümanlar üzerinde baskının artırıldığı Hindistan, neredeyse her gün farklı bir tepki çeken görüntüyle konuşuluyor.

    Güney Asya ülkesinde Müslüman karşıtı şarkıların yapılması, İslam karşıtlığını körüklüyor.

    "Bu toprakları kanla yıkayacağız"

    Karnataka eyaletindeki caminin önünde toplanan bir grup Hint, ülkedeki Müslüman halkı hedef alan ifadelere imza attı.

    Bir cami önünde toplanan Hint grup, ışıklı gösteriler eşliğinde söylediği şarkıyla "Bu toprakları kanla yıkayacağız." dedi.

    Müslümanları hedef aldılar

    Skandal ifadeler, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu. Yapılan yorumlarda, "Çok korkunç", "Hasta insanlar", "Demokrasinin ölümü", "Hindistan'da durum çok kötü" denildi.

    Hindistan'da cami önünde Müslümanlara soykırım tehdidi ViDEO

    Tepki çeken şarkı

    Hindistan, daha önce de Müslümanların hedef alındığı şarkıyla gündeme geldi.

    Hazırlanan bir şarkıda, "Hindistan Hindular için, Müslümanlar Pakistan'a gidin", "Hinduları endişelendiriyorlar, Hindular ihanete uğradığını hissediyor" şeklinde ifadeler yer alıyor.

    Hindistan'ın yüzde 14'ü Müslüman

    Hindistan’ın 1,4 milyar nüfusunun yaklaşık yüzde 14’ü Müslümanlardan oluşuyor.

    Hindu milliyetçisi çeteler, Müslümanların yaşadığı bölgelerde sıklıkla ve yüksek sesle ırkçı şarkılar çalarken görüntülenmişti.

    Hindistan da cami önünde Müslümanlara soykırım tehdidi #1


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