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- Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü 50 yaralı
Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü 50 yaralı
Kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu 8 işçi hayatını kaybederken, 50 işçi yaralandı.
- İHA
- 04.06.2020 - 09:03
Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki Dahej bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasında, patlama yaşandı.
8 ÖLÜ 50 YARALI
Hint polisi, fabrikadaki kazanın patlaması sonucu 8 işçinin hayatını kaybettiğini ve 50 işçinin yaralandığını bildirdi. Yaralı işçilerin bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Patlamanın ardından tedbir amacıyla Luvara ve Lakhigam köylerinden yaklaşık 4 bin 800 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı.
Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü 50 yaralı ViDEO