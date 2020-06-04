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    Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü 50 yaralı

    Kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu 8 işçi hayatını kaybederken, 50 işçi yaralandı.
    • İHA
    • 04.06.2020 - 09:03
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    Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü 50 yaralı

    Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki Dahej bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasında, patlama yaşandı.

    8 ÖLÜ 50 YARALI

    Hint polisi, fabrikadaki kazanın patlaması sonucu 8 işçinin hayatını kaybettiğini ve 50 işçinin yaralandığını bildirdi. Yaralı işçilerin bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

    Patlamanın ardından tedbir amacıyla Luvara ve Lakhigam köylerinden yaklaşık 4 bin 800 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı.

    Hindistan'da fabrikada patlama: 8 ölü 50 yaralı ViDEO

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