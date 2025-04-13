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Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü Andhra Pradesh eyaletinde bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sebebiyle yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre sekiz kişi öldü.