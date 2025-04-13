Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü

AA
Hindistan'da Andhra Pradesh eyaletinin Visakhapatnam kentindeki havai fişek üretim tesisinde patlama meydana geldi.
Bölgede yaşayanlar, tesisteki havai fişeklerin patlaması üzerine çıkan yangının binayı dakikalar içinde sardığını belirtti.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangın sırasında tesiste bulunan 15 kişiden sekizinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin ise yaralandığını aktardı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu bilgisini veren yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE YAŞANMIŞTI
Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki bir havai fişek depolama tesisinde 1 Nisan'da meydana gelen patlamada da 21 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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