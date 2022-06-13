Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakareti protesto eden bazı Müslümanların evleri yıktırıldı

Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakareti protesto eden bazı Müslümanların evleri yıktırıldı

Hindistan'da Hazreti Muhammed'e yönelik bir politikacının hakaret ifadelerinin ardından başlayan protestolara katılan bazı Müslümanların evleri yıkıldı.

Aşırı sağcı yönetim altındaki Hindistan'da İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret eden politikacıyı protesto eden Müslüman Hintlilere yönelik baskılara bir yenisi daha eklendi.

Protestoya katıldılar diye evleri yıkıldı

BBC'nin haberinde, Uttar Pradeş eyaletinde, protestolara katılan 3 Müslümanın evinin buldozerlerle yıkıldığı belirtildi.

Eyalet yetkilileri, evlerin yasa dışı olduğunu ve tahliye tebligatının yapıldığını iddia etti.

Evleri yıkılan Müslümanlar üzerinden Cuma gününe de saldırdılar

AA'nın aktardığına göre; Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath'ın basın danışmanı Mrityunjay Kumar, Twitter'dan, buldozerlerin evleri yıktığı görüntüleri de ekleyerek yaptığı paylaşımında, "Asiler her cumanın ardından cumartesinin geldiğini unutmayın." ifadesini kullandı.

Protestolara katılan Müslümanların evleri yıkılıyor

Müslümanlara ait evlerin yıkımı, Hint makamlarının Müslümanları baskılama araçlarının bir yenisi olarak görülüyor.

Hindistan'da geçen haftadan bu yana Hazreti Muhammed'e hakaret nedeniyle gerilim tırmanırken Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Adityanath, protesto gösterilerine katılan Müslümanların evlerinin, "yasa dışı oldukları gerekçesiyle" yıkılması talimatı vermişti.

İsrail'in Filistinlilere yaptığı gibi

İsrail de çeşitli bahanelerle Filistinlilere ait ev, iş yeri ve hatta tarım alanlarını da imha etme politikasını uzun bir süredir uyguluyor.

Carkand'daki protestolarda 2 kişi ölmüştü

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış ve bunun ardından tansiyon yükselmişti.

Buna tepki olarak Carkand eyaletinde 10 Haziran'da düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 300'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

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