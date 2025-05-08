Hindistan'da helikopter düştü, 5 kişi öldü

AA
India Today'in haberine göre Hindistan'ın Uttarkashi bölgesindeki Ganganani Kaplıcaları yakınlarında özel helikopter, yerel saatle 09.00 sularında düştü.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada helikopterin neden düştüğünün araştırılması talimatını verdiğini bildirdi.
Olayın, özel amaçla kullanılan 7 koltuklu helikopterin Gangotri'ye doğru seyir halindeyken meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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