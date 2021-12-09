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    Hindistan'da helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

    Savunma Bakanı Singh, ölümlerle sonuçlanan helikopter kazasının ardından alınan kararı açıkladı. Helikopterin, düşmeden önce acil durum bildiriminde bulunmadığı belirtildi.
    • AA
    • 09.12.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 12:23
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    Hindistan'da helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

    Hindistan, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın öldüğü helikopter kazasını konuşuyor.

    Savunma Bakanı Rajnath Singh, Rawat'ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan askeri helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK

    Konuya ilişkin parlamentoda açıklama yapan Singh, helikopter kazasıyla ilgili soruşturma yürütüleceğini söyledi.

    Singh, Hava Kuvvetleri'nin Eğitim Komutanı ve helikopter pilotu Air Marshal Manavendra Singh tarafından yönetilecek soruşturma ekibinin dün Wellington'a ulaştığını ve çalışmalarına başladığını belirtti.

    OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI TESPİT EDİLMEDİ

    Kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bugün akşama kadar başkent Yeni Delhi'ye getirileceğini ifade eden Singh, helikopterin düşmeden önce "acil durum" çağrısında bulunmadığını ve bölgede olumsuz hava koşulları kaydedilmediğini söyledi.

    Hindistan da helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı #1

    HELİKOPTER KAZASI

    Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopter, dün Tamil Nadu eyaletinde düşmüştü.

    Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişi kazada hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralı kurtulmuştu.

    Hindistan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü ViDEO

    Hindistan da helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı #2

    Hindistan da helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı #3

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