Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden BJP Sözcüsü Sharma görevden alındı

BJP, Sharma için görevden uzaklaştırma kararı aldı. Ayrıca Yeni Delhi Medya Başkanı Kumar'a karşı da adım atıldı.

Hindistan'da İslam dinini ve Hz. Muhammed'i hedef alan söylemlerin sahiplerine yaptırım uygulandı.

Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı.

Görevinden uzaklaştırıldı

Harekete geçen BJP, Sharma'yı bulunduğu görevden uzaklaştırma kararı aldı. Hindistan'da son dönemde Müslüman karşıtlığı artmış durumda.

Sharma'nın yanı sıra Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Jindal Kumar da sosyal medyada "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

"Dini hakareti tasvip etmiyoruz"

Kararın ardından, BJP Genel Sekreteri Arun Singh, "Partisinin hiçbir dine hakareti tasvip etmediğini ve tüm inançlara saygı duyduğunu" belirten bildiri yayımladı.

Bildiride, söz konusu kişilerin isimlerine ve ifadelerine değinilmeden, "BJP, herhangi bir dine ya da mezhebe hakaret eden, küçük düşüren ideolojilere karşıdır. BJP, bu tür insanları veya felsefeyi desteklemez." ifadesine yer verildi.

BJP: Kınıyoruz

Ayrıca bildiride "BJP, herhangi bir dinin başka bir dine ya da dini şahsiyete yaptığı hakareti kınıyor." ifadesi kullanıldı.



(Nupur Sharma)

Tepkiler üzerine özür diledi



AA'nın haberine göre, Sharma, tepkiler üzerine Twitter'dan, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alıyorum." ifadesini kullandı.

Partiden ihraç edilen Kumar, partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.



(Naveen Jindal Kumar)

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