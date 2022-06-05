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    Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden BJP Sözcüsü Sharma görevden alındı

    BJP, Sharma için görevden uzaklaştırma kararı aldı. Ayrıca Yeni Delhi Medya Başkanı Kumar'a karşı da adım atıldı.
    • 05.06.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 18:00
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    Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden BJP Sözcüsü Sharma görevden alındı

    Hindistan'da İslam dinini ve Hz. Muhammed'i hedef alan söylemlerin sahiplerine yaptırım uygulandı.

    Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı.

    Görevinden uzaklaştırıldı

    Harekete geçen BJP, Sharma'yı bulunduğu görevden uzaklaştırma kararı aldı. Hindistan'da son dönemde Müslüman karşıtlığı artmış durumda.

    Sharma'nın yanı sıra Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Jindal Kumar da sosyal medyada "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

    "Dini hakareti tasvip etmiyoruz"

    Kararın ardından, BJP Genel Sekreteri Arun Singh, "Partisinin hiçbir dine hakareti tasvip etmediğini ve tüm inançlara saygı duyduğunu" belirten bildiri yayımladı.

    Bildiride, söz konusu kişilerin isimlerine ve ifadelerine değinilmeden, "BJP, herhangi bir dine ya da mezhebe hakaret eden, küçük düşüren ideolojilere karşıdır. BJP, bu tür insanları veya felsefeyi desteklemez." ifadesine yer verildi.

    BJP: Kınıyoruz

    Ayrıca bildiride "BJP, herhangi bir dinin başka bir dine ya da dini şahsiyete yaptığı hakareti kınıyor." ifadesi kullanıldı.

    Hindistan da Hz. Muhammed e hakaret eden BJP Sözcüsü Sharma görevden alındı #1
    (Nupur Sharma)

    Tepkiler üzerine özür diledi

    AA'nın haberine göre, Sharma, tepkiler üzerine Twitter'dan, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alıyorum." ifadesini kullandı.

    Partiden ihraç edilen Kumar, partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.

    Hindistan da Hz. Muhammed e hakaret eden BJP Sözcüsü Sharma görevden alındı #2
    (Naveen Jindal Kumar)

    Hindistan'da Müslüman karşıtı şarkı yaptılar ViDEO


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