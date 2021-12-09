Hindistan'da iç mekan havası, dışarıdan daha kötü

Hava kirliliğinin mercek altına alındığı Güney Asya ülkesinde endişe verici tablo gözler önüne serildi.

Dünyada hava kirliliği seviyesinin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Hindistan'da, yeni bir araştırmaya imza atıldı.

Araştırmaya göre, Hindistan'ın başkenti Delhi'de endişe verici derecede iç mekan hava kirliliği tespit edildi.

İÇ MEKAN KİRLİLİĞİ DIŞARIDAN DAHA FAZLA

Çalışma, akciğere zarar veren küçük parçacıklar olan PM2.5 seviyelerinin, iç mekanlarda, dış mekana göre "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu bulundu.

HANELER ÖNLEM KONUSUNDA İSTEKSİZ

Ortaya çıkan sonuca rağmen, çoğu hanenin savunma önlemi almak konusunda isteksiz davrandığına dikkat çekildi.

Delhi şehri, sıklıkla "dünyanın en kirli başkentleri" listesinin başında geliyor.

DELHİ'DEKİ TABLO GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

BBC'nin haberine göre, araştırma, Chicago Üniversitesi (EPIC) Enerji Politikası Enstitüsü tarafından 2018 ve 2020 yılları arasında yürütüldü.

Farklı sosyo-ekonomik geçmişlere sahip binlerce Delhi hanesi incelenirken, zengin ve yoksul hanelerin eşit derecede etkilendiği tespit edildi.

"KARMAŞIK KISIR DÖNGÜ"

Çalışmaya öncülük eden Kenneth Lee, "Delhi'de sonuç şu ki, biri zengin ya da yoksul olsun, hiç kimse temiz hava soluyamaz. Karmaşık bir kısır döngü." dedi.