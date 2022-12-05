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- Hindistan'da ikiz kardeşler aynı adamla evlendi
Hindistan'da ikiz kardeşler aynı adamla evlendi
- 05.12.2022 - 18:01
- Güncelleme : 05.12.2022 - 18:07
Hindistan'ın Mumbai kentindeki düğün, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bölgede yaşayan tek yumurta ikizi kız kardeşler Pinky ve Rinky, çocukluklarından itibaren ayrı kalamadıkları gerekçesiyle tepki çeken bir karara imza attı.
Kardeşler, ailelerinin de onayını alarak Atul Awtade isimli bir adamla evlendi.
Doyasıya eğlendiler
Görkemli bir düğün organize eden ikizlerin düğünlerine ait video, sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerde, kardeş gelinlerin ve damadın mutluluğu ve doyasıya eğlendiği anlar dikkat çekti.
Hindistan'da ikiz kardeşler aynı adamla evlendi VİDEO
Soruşturma başlatıldı
Kısa sürede viral olan video, yapılan evliliğin yasal olup olmadığı tartışmalarını da gündeme getirdi.
Öte yandan çok sayıda şikayet alan olayın ardından Solapur polisi, konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Ayrıca damat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Hastanede tanıştılar
Maharashtra Times'a göre damat Atul, hastanede ikiz kız kardeşlerle tanıştı ve kısa sürede üçlü arasında gerçek bir bağ oluştu.