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    Hindistan'da ikiz kardeşler aynı adamla evlendi

    Hastanede tanıştıkları adamla evlenmeye karar veren ikiz kız kardeşlerin düğün videoları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine yetkililer harekete geçerek soruşturma başlattı.
    • 05.12.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 18:07
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    Hindistan'da ikiz kardeşler aynı adamla evlendi

    Hindistan'ın Mumbai kentindeki düğün, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Bölgede yaşayan tek yumurta ikizi kız kardeşler Pinky ve Rinky, çocukluklarından itibaren ayrı kalamadıkları gerekçesiyle tepki çeken bir karara imza attı.

    Kardeşler, ailelerinin de onayını alarak Atul Awtade isimli bir adamla evlendi.

    Doyasıya eğlendiler

    Görkemli bir düğün organize eden ikizlerin düğünlerine ait video, sosyal medyada paylaşıldı.

    Görüntülerde, kardeş gelinlerin ve damadın mutluluğu ve doyasıya eğlendiği anlar dikkat çekti.

    Hindistan'da ikiz kardeşler aynı adamla evlendi VİDEO

    Soruşturma başlatıldı

    Kısa sürede viral olan video, yapılan evliliğin yasal olup olmadığı tartışmalarını da gündeme getirdi.

    Öte yandan çok sayıda şikayet alan olayın ardından Solapur polisi, konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Ayrıca damat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    Hastanede tanıştılar

    Maharashtra Times'a göre damat Atul, hastanede ikiz kız kardeşlerle tanıştı ve kısa sürede üçlü arasında gerçek bir bağ oluştu.

    Hindistan da ikiz kardeşler aynı adamla evlendi #1


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