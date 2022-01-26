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    Hindistan’da, işe alım sınavını protesto eden göstericiler tren yaktı

    Demir yolları işe alım kurumu tarafından yapılan sınavları protesto eden göstericiler, bir yolcu trenini ateşe verdi.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 17:48
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    Hindistan’da, işe alım sınavını protesto eden göstericiler tren yaktı

    Hindistan’ın Bihar eyaletindeki Gaya kentinde, demir yolları işe alım kurumu tarafından yapılan sınavın 2 aşamalı olması protesto edildi.

    Sınavla ilgili 2019’da yayınlanan bildiride yalnızca bir sınav yapılacağına dair bilgilerin yer aldığını belirten göstericiler, ikinci sınavın haksızlık olduğunu savundu.

    Ancak Demiryolları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bildiride 2 sınav yapılacağının açıkça belirtildiği ifade edildi. Pazartesi gününden bu yana devam eden gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü.

    RAYLARA OTURDULAR, SEFERLERİ ENGELLEDİLER

    Eyaletteki tren istasyonlarında hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, tren raylarına oturarak seferlerin durmasına neden oldu.

    Hindistan’da, işe alım sınavını protesto eden göstericiler tren yaktı VİDEO

    HAVAYA ATEŞ AÇILDI

    Göstericiler daha sonra eyaletteki bir treni ateşe verdi.

    Göstericilere müdahale eden polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Hükümet, protestoların ardından sınavları askıya alarak şikayetleri değerlendirmek üzere bir komite kurulduğunu açıkladı.

    Hindistan’da, işe alım sınavını protesto eden göstericiler tren yaktı #1

    Hindistan’da, işe alım sınavını protesto eden göstericiler tren yaktı #2


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