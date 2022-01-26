Demir yolları işe alım kurumu tarafından yapılan sınavları protesto eden göstericiler, bir yolcu trenini ateşe verdi.

Hindistan’ın Bihar eyaletindeki Gaya kentinde, demir yolları işe alım kurumu tarafından yapılan sınavın 2 aşamalı olması protesto edildi.

Sınavla ilgili 2019’da yayınlanan bildiride yalnızca bir sınav yapılacağına dair bilgilerin yer aldığını belirten göstericiler, ikinci sınavın haksızlık olduğunu savundu.

Ancak Demiryolları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bildiride 2 sınav yapılacağının açıkça belirtildiği ifade edildi. Pazartesi gününden bu yana devam eden gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü.

RAYLARA OTURDULAR, SEFERLERİ ENGELLEDİLER

Eyaletteki tren istasyonlarında hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, tren raylarına oturarak seferlerin durmasına neden oldu.

Hindistan’da, işe alım sınavını protesto eden göstericiler tren yaktı VİDEO

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Göstericiler daha sonra eyaletteki bir treni ateşe verdi.

Göstericilere müdahale eden polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Hükümet, protestoların ardından sınavları askıya alarak şikayetleri değerlendirmek üzere bir komite kurulduğunu açıkladı.