Hindistan'da köprü çöktü, 4 araç nehre düştü: 9 ölü

Hindistan'da akıllara durgunluk veren olay...

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Vadodara ve Anand bölgelerini birbirine bağlayan 900 metre uzunluğundaki köprünün iki ayağı arasındaki bölüm çöktü.

4 ARAÇ NEHRE DÜŞTÜ

Yetkililer, olay anında köprüden geçen 2 kamyon ve 2 kamyonetin nehre düştüğünü belirtti.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurtarma ekiplerinin ivedilikle olay yerine intikal ettiğini aktaran yetkililer, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Gucerat eyaletinin İçişleri Bakanı Harsh Sanghavi, yaptığı açıklamada, olay yerine üst düzey bir heyetin gönderildiğini ve Gucerat Başbakanı Bhupendra Patel'in konuyu yakından takip ettiğini bildirdi.

KÖPRÜ 1985'TE İNŞA EDİLMİŞ

Başbakan Patel de açıklamasında, 1985'te inşa edilen köprünün bakımının düzenli olarak yapıldığını, kazanın kesin nedeninin araştırılacağını ifade etti.