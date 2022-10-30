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Hindistan'da köprü çöktü: Yüzlerce kişi nehre düştü

Hindistan'da köprü çöktü: Yüzlerce kişi nehre düştü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan ve ülkenin en uzun köprülerinden biri olarak bilinen asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 32 kişinin öldüğü bildirildi.