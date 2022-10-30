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    Hindistan'da köprü çöktü: Yüzlerce kişi nehre düştü

    Hindistan'da köprü çöktü: Yüzlerce kişi nehre düştü

    Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan ve ülkenin en uzun köprülerinden biri olarak bilinen asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 32 kişinin öldüğü bildirildi.
    • 30.10.2022 - 18:36
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 18:55
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    Hindistan'da facia niteliğinde bir olay yaşandı.

    Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerindeki asma köprü çöktü.

    Yaşanan talihsiz durumun ardından yüzlerce kişi nehre düştü.

    En az 32 kişi öldü

    AA'nın haberine göre; olayda, en az 32 kişinin öldüğü bildirildi. Yerel basın çökme anında köprüde tahminen 400'den fazla kişinin bulunduğu açıkladı.

    Yaralıların götürüldüğü devlet hastanesinin üst düzey yöneticisi Amit Jhala yaptığı açıklamada, "30 kişinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun nehirden kurtarıldığını ve bazılarının hala kayıp olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

    Onlarca kişinin yaralandığı kazada, kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

    Hindistan'da köprü çöktü: Yüzlerce kişi nehre düştü VİDEO

    Başbakan ekiplere talimat verdi

    Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Narendra Modi'nin kurtarma operasyonları için ekiplerin acil olarak seferber edilmesini istediği belirtilerek, durumun yakından takip edildiği ve olaydan etkilenenlere mümkün olan tüm yardımın yapılacağı ifade edildi.

    Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.

    6 aydır bakım olan köprü, 26 Ekim'de açılmıştı

    230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz yönetimi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim'de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi.

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