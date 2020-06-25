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    Hindistan'da korona hastaları için kartondan yatak

    Başkent Yeni Delhi'de, son dönemde artan vakalara karşı harekete geçildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 15:24
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    Hindistan'da korona hastaları için kartondan yatak #1

    Hindistan'da koronavirüs kaynaklı 474 bin 585 vaka ve 14 bin 915 ölüm yaşandı.

    Bir günde görülen 15 bin 968 vaka, ülkenin günlük en yüksek vakası olarak kayıtlara geçti.

    Ülkede, artan vakalara karşı hazırlıklar hızlandı. Başkent Yeni Delhi'de, Radha Soami Satsang Beas adlı organizasyonun yeri koronavirüs hastanesine çevrildi.

    KORONA HASTALARINA KARTONDAN YATAK

    Gönüllüler, koronavirüs nedeniyle tedavi görecek hastalar için kartondan yataklar hazırladı.

    Hindistan'da korona hastaları için kartondan yatak #2

    Hindistan'da korona hastaları için kartondan yatak #3

    Hindistan'da korona hastaları için kartondan yatak #4

    Hindistan'da korona hastaları için kartondan yatak #5

    Hindistan'da korona hastaları için kartondan yatak #6

    Hindistan'da korona hastaları için kartondan yatak #7

    Hindistan'da korona hastaları için kartondan yatak #8

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