Hindistan'da korona hastaları için kartondan yatak

Başkent Yeni Delhi'de, son dönemde artan vakalara karşı harekete geçildi.

Hindistan'da koronavirüs kaynaklı 474 bin 585 vaka ve 14 bin 915 ölüm yaşandı.

Bir günde görülen 15 bin 968 vaka, ülkenin günlük en yüksek vakası olarak kayıtlara geçti.

Ülkede, artan vakalara karşı hazırlıklar hızlandı. Başkent Yeni Delhi'de, Radha Soami Satsang Beas adlı organizasyonun yeri koronavirüs hastanesine çevrildi.

KORONA HASTALARINA KARTONDAN YATAK

Gönüllüler, koronavirüs nedeniyle tedavi görecek hastalar için kartondan yataklar hazırladı.