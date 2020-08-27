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    Hindistan'da koronavirüs vakalarında rekor sayı

    Hindistan'da koronavirüs vakalarında rekor sayı

    Hindistan'da son 24 saatte 75 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi.
    • İHA
    • 27.08.2020 - 23:35
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    Hindistan'da koronavirüs vakalarında rekor sayı

    Koronavirüs, nüfusu 1 milyarı geçen ve sağlık sistemi yetersiz kalan Hindistan'da da hızla yayılmaya devam ediyor.

    75 BİNDEN FAZLA VAKA

    Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saat içinde 75 bin 760’den fazla yeni korona virüsvakası ve bin 23 can kaybı bildirildi.

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    60 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

    Yeni tespit edilen sayılarla ülkenin toplam vaka sayısı 3 milyon 315 bin 17’ye yükseldi.

    Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 652 oldu. Hindistan, ABD ve Brezilya’dan sonra dünya sıralamasında 3. sırada olmaya devam ediyor.

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