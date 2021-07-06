Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin küllerinden park yapılacak

Hindistan'ın Bhopal şehrinde, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin ailelerinin toplamadığı küllerini kullanarak krematoryuma bir park inşa etmeye karar verildi.

İkinci dalganın zirve yaptığı dönemde koronavirüs ölümlerinin sayısının artması üzerine krematoryum, koronavirüs hastalarının küllerini içeren toplanmayan vazoların sayısında artış bildirmişti.

Krematoryumun yönetim komitesinin sekreteri Mamtesh Sharma, haber ajansı PTI'a yaptığı açıklamasında, 15 Mart-15 Haziran'daki üç aylık süre zarfında koronavirüs protokolleri uyarınca, krematoryumda 6 binden fazla cesedin yakıldığını ve aile üyelerinin çoğunun kemikleri toplayıp külleri geride bıraktığını söyledi.

21 KAMYON DOLUSU KÜLLE PARK YAPILACAK

Krematoryumda 21 kamyon dolusu külün bırakılması üzerine, tüm bu külü nehre bırakıp çevresel bir risk oluşturmak yerine park inşa etmeye karar verildi.

1100 METREKARELİK BİR ARAZİYE YAPILACAK

Park, şehrin en büyük krematoryumlarından biri olan Bhadbhada Vishram Ghat'ta yaklaşık bin 100 metrekarelik bir araziye yapılacak. Sharma, Bhadbhada Vishram Ghat'ta park arazisinin yüzeyinin kül, toprak, kum ve diğer malzemelerle yapıldığını söyledi.

ÜLKEDE TOPLAM VAKA SAYISI 123 BİN 169'A YÜKSELDİ

Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da pazar günü 13 yeni enfeksiyonun bildirilmesiyle toplam vaka sayısı 123 bin 169'a çıktı. Hükümet verilerine göre kentteki ölüm sayısı 972'de kaldı.