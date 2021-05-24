Hastanelerin virüslü hastalara cevap veremez duruma geldiği ülkede, stadyumlar seçenek olarak öne çıktı.

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 300 bini geçti.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 454 ölüm görülürken, günlük koronavirüs enfeksiyonu 222 bin 315 artış kaydetti.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da hastanelerin kapasiteleri, pandemiyle mücadelede yetersiz kalmaya başladı.

KRİKET STADYUMUNDA KORONALI HASTA TEDAVİSİ

Buna karşılık Güney Asya ülkesindeki bir kriket stadyumu koronavirüs bakım merkezine dönüştürüldü.

Uttar Pradeş eyaletinin Noida bölgesinde koronaviüs testi pozitif çıkan aileler, geçici bakım merkezlerine dönüştürülen kriket stadyumunda tedavi görüyor.

Hindistan'da kriket stadyumu, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü ViDEO

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Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı şimdiye kadar 26.7 milyon olarak gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 303 bin 720'ye yükseldi.