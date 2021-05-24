Euro
10.2469
-0.12%
Dolar
8.398
-0.21%
Altın
506.65
-0.48%
Borsa
1.448
-0.23%
Bitcoin
312.426
4.35%
EXEN Coin
39.00
-5.63%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Hindistan'da kriket stadyumu, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü

    Hastanelerin virüslü hastalara cevap veremez duruma geldiği ülkede, stadyumlar seçenek olarak öne çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.05.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da kriket stadyumu, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü

    Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 300 bini geçti.

    Ülkede son 24 saatte 4 bin 454 ölüm görülürken, günlük koronavirüs enfeksiyonu 222 bin 315 artış kaydetti.

    Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da hastanelerin kapasiteleri, pandemiyle mücadelede yetersiz kalmaya başladı.

    KRİKET STADYUMUNDA KORONALI HASTA TEDAVİSİ

    Buna karşılık Güney Asya ülkesindeki bir kriket stadyumu koronavirüs bakım merkezine dönüştürüldü.

    Uttar Pradeş eyaletinin Noida bölgesinde koronaviüs testi pozitif çıkan aileler, geçici bakım merkezlerine dönüştürülen kriket stadyumunda tedavi görüyor.

    Hindistan'da kriket stadyumu, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü ViDEO

    SALGIN BİLANÇOSU

    Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı şimdiye kadar 26.7 milyon olarak gerçekleşti.

    Pandemi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 303 bin 720'ye yükseldi.

    Hindistan da kriket stadyumu, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü #1

    Hindistan da kriket stadyumu, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü #2

    Hindistan da kriket stadyumu, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü #3

    Hindistan da kriket stadyumu, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü #4

    Hindistan da kriket stadyumu, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü #5

    Hindistan da kriket stadyumu, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü #6

    Hindistan da kriket stadyumu, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir