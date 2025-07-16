Hindistan’da mağarada yaşayan Rus kadın, çocuklarıyla kurtarılmaktan rahatsız

Hindustan Times’ın haberine göre, Hindistan’ın Gokarna bölgesindeki bir mağarada 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte yaşayan 40 yaşındaki Rus vatandaşı Nina Kutina, 11 Temmuz’da yetkililer tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

MAĞARADAN ÇIKARILINCA TEPKİ GÖSTERDİ

Ticari vizeyle Rusya’dan Hindistan’a gelen Kutina, yaklaşık iki hafta boyunca mağarada yaşamıştı. Kurtarıldıktan sonra "Aşram" adı verilen bir ibadet merkezine yerleştirilen Kutina, bu duruma tepki göstererek, “Şu anda hijyenik olmayan, rahatsız edici bir ortamdayız. Ne mahremiyet var ne de düzgün yemek; sadece sade pirinçle besleniyoruz,” ifadelerini kullandı.

MAĞARAYA "EVİM" DEDİ

Kutina, polis ve kurtarma ekiplerini "evim" dediği mağaraya zarar vermekle suçladı. Özellikle kendisi için anlamı büyük olan bazı eşyaların kaybolduğunu belirterek, “Yaklaşık dokuz ay önce kaybettiğim oğlumun külleri de dahil olmak üzere pek çok özel eşyamız alındı” dedi.

"4 ÇOCUĞUMU DA KENDİ BAŞIMA DOĞURDUM"

Yaklaşık 15 yıldır çocuklarıyla birlikte dünya turunda olan Kutina, dört çocuğunun da farklı ülkelerde doğduğunu belirterek şöyle konuştu:

Tüm doğumları hastane ya da doktor yardımı olmadan, kendi başıma gerçekleştirdim. Çünkü nasıl yapacağımı biliyorum. Kimse yardım etmedi, hepsini tek başıma doğurdum.

Kutina’nın mağarada yaşama tercihi ve ardından yaşadıkları, Hindistan’da sosyal medyada da geniş yankı buldu.