Euro
10.0291
0.34%
Dolar
8.331
0.21%
Altın
480.71
0.64%
Borsa
1.426
0.43%
Bitcoin
469.326
2.63%
EXEN Coin
34.57
16.94%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Hindistan'da matematik sorusu düğün iptal ettirdi

    Bir düğünde damat, gelin tarafından sorulan matematik sorusunu bilemediği için düğün iptal edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da matematik sorusu düğün iptal ettirdi

    Evliliklerin çoğunun ailelerin ayarlamasıyla yapıldığı Hindistan'da, Yeni Delhi yakınlarında bulunan Uttar Pradesh'teki düğün alanına gelen damat, gelin tarafından kendisine sorulan çarpım tablosunu yapamadı.

    Bunun üzerine gelin, 'matematiğin temellerini bilmeyen biriyle evlenemeyeceğini' söyledi. Arkadaşları ve aile üyeleri ise, fikrini değiştirmesi konusunda gelini ikna edemedi.

    “KIZ KARDEŞİM SOSYAL TABUDAN KORKMADAN DIŞARI ÇIKTI”

    Gulf News'in haberine göre, gelinin kuzeni, damadın eğitimsiz olduğunu öğrenince şaşırdıklarını açıkladı ve şunları söyledi:

    "Ailesi, damadın eğitim düzeyi konusunda bizi bilgilendirmemişti. Okula gitmemiş bile olabilir. Damadın ailesi bizi aldattı, ama cesur kız kardeşim sosyal tabudan korkmadan dışarı çıktı."

    HEDİYE VE MÜCEVHERLER İADE EDİLECEK

    Her iki taraf da, köyün önde gelen vatandaşlarının müdahalesi konusunda anlaştığı için polis herhangi bir soruşturma başlatmadı.

    Ancak, anlaşmanın bir parçası olarak gelin ve damadın ailelerinin hediye ve mücevherleri iade etmeleri gerekecek.

    Hindistan da matematik sorusu düğün iptal ettirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir