Hindistan’da maymunlar çatıya atladı: 5 ölü

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Uttar Pradesh eyaletinde maymunların bir evin çatısına atlaması sonucu yıkılan tavanın altında kalan anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinin Shahjahanpur kentinde bir grup maymunun, bir evin çatısına atlamasının ardından tavan, o sırada uyuyan evdeki 7 kişinin üzerine çöktü.

Anne ve 4 çocuğu çöken tavanın altında kalarak yaşamını yitirdi.

BİRİ YARA ALMADI, 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Aile üyelerinden biri olaydan yara almadan kurtulurken, 15 yaşındaki bir çocuk ise ciddi şekilde yaralandı.

AİLEYE 5 BİN 320 DOLAR MADDİ DESTEK

Eyalet Başkanı Yogi Adityanath, olayla ilgili üzüntüsünü dile getirirken, aileye yaklaşık 5 bin 320 dolar maddi destek yapılacağını açıkladı.