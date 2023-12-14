Hindistan'da milletvekilleri protestocuyu tekme tokat dövdü Hindistan parlamentosunda milletvekili sıralarına atlayan protestocu milletvekillerinden dayak yedi.

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İHA

13 Aralık 2001'de silahlı kişiler tarafından parlamentoya düzenlenen silahlı saldırının yıldönümünde Hindistan'da ilginç anlar yaşandı.

Parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da devam eden görüşmeler sırasında bir kişi ziyaretçi bölümünden milletvekili sıralarına atladı.

Meclise renkli sis bombası atan protestocu milletvekilleri tarafından tekme tokat dövüldü.

Oturuma ara verildi

Güvenlik ihlalinin ardından oturuma ara verilirken güvenlik güçleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Lok Sabha Başkanı Om Birla yaptığı açıklamada, "Konuyu araştırıyoruz ve Delhi polisinden soruşturmaya katılmasını istedik" ifadelerini kullandı.

Parlamentonun dışında ise protesto düzenleyen 2 kişi daha polis tarafından gözaltına aldı.

8'i polis olmak üzere 9 kişi ölmüştü

Hindistan'da 22 yıl önce parlamento binasına düzenlenen silahlı saldırıda 8'i polis olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri, 5 saldırganı etkisiz hale getirmişti.

Hindistan ise saldırıdan Pakistan merkezli bir grubu sorumlu tutmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)