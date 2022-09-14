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    Hindistan’da minibüs şarampole uçtu

    Minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
    • 14.09.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 11:55
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    Hindistan’da minibüs şarampole uçtu

    Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde, içinde 36 yolcunun bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı.

    Kazanın ardından olay yerine gelen çok sayıda ordu personeli ve polis ekibi gitti.

    Ekiplere bölge halkı da destek verdi ve kurtarma operasyonu başladı.

    11 kişi öldü

    Sawjian köyünden Mandi kentine doğru hareket eden otobüste bulunan 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

    İHA’nın haberine göre araçtan kurtarılan yaralılar, yakındaki hastaneye sevk edildi.

    Hindistan'da minibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var VİDEO

    Cumhurbaşkanı Murmu’dan mesaj

    Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu tarafından yapılan açıklamada, “Poonch bölgesindeki Sawjian köyünde yaşanan trajik trafik kazasında hayatını kaybedenler için derinden üzüntü duyuyorum. Düşüncelerim ve dualarım yaslı ailelerle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyorum.” dedi.

    Hindistan’da minibüs şarampole uçtu #1


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