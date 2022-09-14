Hindistan’da minibüs şarampole uçtu

Minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde, içinde 36 yolcunun bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen çok sayıda ordu personeli ve polis ekibi gitti.

Ekiplere bölge halkı da destek verdi ve kurtarma operasyonu başladı.

11 kişi öldü

Sawjian köyünden Mandi kentine doğru hareket eden otobüste bulunan 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İHA’nın haberine göre araçtan kurtarılan yaralılar, yakındaki hastaneye sevk edildi.

Hindistan'da minibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var VİDEO

Cumhurbaşkanı Murmu’dan mesaj

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu tarafından yapılan açıklamada, “Poonch bölgesindeki Sawjian köyünde yaşanan trajik trafik kazasında hayatını kaybedenler için derinden üzüntü duyuyorum. Düşüncelerim ve dualarım yaslı ailelerle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyorum.” dedi.