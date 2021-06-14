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    Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü

    Etkili olan aralıksız yağışlar nedeni ile otoparkta bulunan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin su dolu çukurun içine düştüğü anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 11:19
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    Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü

    Hindistan'ın Mumbai kentinde, şiddetli yağmurlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Ghatkopar semtinde, son günlerde süren aralıksız yağışlar nedeni ile bir otoparkın yolunda çökme meydana geldi.

    Park halindeki bir araç, su dolu çukurun içine düşerek batmaya başladı.

    Olay anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    GÖZDEN KAYBOLDU

    Araçta kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti.

    Otomobil, saniyeler içinde suya gömülerek gözden kayboldu.

    Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü VİDEO

    VİNÇ YARDIMI İLE ÇIKARILDI

    Yerel yetkililer, çukur içindeki suyu pompalama yöntemi ile boşalttı.

    Otomobil, saatler sonra bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkarıldı.

    Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü #1

    Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü #2

    Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü #3

    Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü #4

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