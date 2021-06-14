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Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü

Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü

Etkili olan aralıksız yağışlar nedeni ile otoparkta bulunan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin su dolu çukurun içine düştüğü anlar, kameraya yansıdı.