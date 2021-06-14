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- Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü
Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü
Etkili olan aralıksız yağışlar nedeni ile otoparkta bulunan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin su dolu çukurun içine düştüğü anlar, kameraya yansıdı.
- İHA
- 14.06.2021 - 10:54
- Güncelleme : 14.06.2021 - 11:19
Hindistan'ın Mumbai kentinde, şiddetli yağmurlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Ghatkopar semtinde, son günlerde süren aralıksız yağışlar nedeni ile bir otoparkın yolunda çökme meydana geldi.
Park halindeki bir araç, su dolu çukurun içine düşerek batmaya başladı.
Olay anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
GÖZDEN KAYBOLDU
Araçta kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti.
Otomobil, saniyeler içinde suya gömülerek gözden kayboldu.
Hindistan’da park halindeki otomobil, su dolu çukura düştü VİDEO
VİNÇ YARDIMI İLE ÇIKARILDI
Yerel yetkililer, çukur içindeki suyu pompalama yöntemi ile boşalttı.
Otomobil, saatler sonra bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkarıldı.