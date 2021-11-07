Hindistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Hindistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle sokaklar sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılmayı beklerken, yağışlar nedeniyle bazı tren seferleri askıya alındı.

Hindistan'da aşırı yağışlar sele neden olurken, doğusundaki Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai kentinde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Yapılan açıklamada, kentin 2015 yılından bu yana 24 saat içerisinde en yüksek yağışı aldığı duyuruldu.

Chennai Belediyesi ise fazla suyun boşaltılması için baraj kapaklarını açacaklarını belirtti.

TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Belediye, baraj kapakları açılmadan önce düşük rakımlı Kancheepuram ve Tiruvallur bölgesinde yaşayanlar için tahliye emri verdi. Sel felaketinin yaşandığı kentte araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı.

Evlerinde mahsur kalan birçok kent sakini saatlerce kurtarılmayı bekledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı tren seferleri askıya alındı. Tiruvallur, Kancheepuram ve Chengalpet bölgelerinde ise 2 gün eğitime ara verildiği belirtildi.

Hindistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu VİDEO



