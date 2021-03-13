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    Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman çocuğu öldüresiye dövdü

    Hindistan’da, bir tapınaktan su içen Müslüman çocuk, Hindu bir adamın saldırısına uğradı.
    • AA
    • 13.03.2021 - 21:43
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    Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman çocuğu öldüresiye dövdü

    Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad şehrinde, bir tapınaktan su içen Müslüman çocuk, Hindu bir adamın saldırısına uğradı.

    Hindu adamın çocuğu dövdüğü anların sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrası yetkililer, saldırganın tutuklandığını bildirdi.

    O ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

    Görüntülerde, "Shringi Nandan Yadav" isimli adamın, adını sorduktan sonra "Asif" isimli Müslüman çocuğu önce tokatladığı daha sonra yere yatırarak tekmelediği ortaya çıktı.

    Tapınaktan su içen Müslüman çocuğa yönelik saldırı, başkent Yeni Delhi’ye 33 kilometre uzaklıktaki Uttur Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad’ta gerçekleşti.

    Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman çocuğu öldüresiye dövdü

    HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRILAR

    Hindistan’da Müslümanlara yönelik saldırıların Başbakan Narendra Modi’nin iktidara geldiği 2014'ten bu yana artış gösterdiği biliniyor.

    İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) verilerine göre, son bir yılda, ülkede Hindu çetelerin saldırısına uğrayan, çoğunluğu Müslüman, en az 53 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi ise yaralandı.

    Hindistan da tapınaktan su içen Müslüman çocuğu öldüresiye dövdü #1

    Hindistan da tapınaktan su içen Müslüman çocuğu öldüresiye dövdü #2

    Hindistan da tapınaktan su içen Müslüman çocuğu öldüresiye dövdü #3

    Hindistan da tapınaktan su içen Müslüman çocuğu öldüresiye dövdü #4

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