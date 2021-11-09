Kontrolden çıkan traktörün motosikletin üzerinden geçmesiyle iki çocuklu aile ölümden döndü.

Kuzey Hindistan'ın Rajastan Jhunhjunu köyünde seyir halinde olan traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Traktör, bu sırada ise önünde ilerleyen 4 kişilik bir ailenin bulunduğu motosiketleti ezdi.

CAN KAYBI OLMADI

Kazanın ardından anne, baba ve iki çocuk yere yığıldı. Yaralı ailenin yardımına çevredekiler koştu.

Korkunç kazada sadece annenin ayağının kırıldığı öğrenildi.

İşte o anlar...

Hindistan'da traktör 4 kişilik aileyi ezdi