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    Hindistan'da traktör 4 kişilik aileyi ezdi

    Kontrolden çıkan traktörün motosikletin üzerinden geçmesiyle iki çocuklu aile ölümden döndü.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:23
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    Hindistan'da traktör 4 kişilik aileyi ezdi

    Kuzey Hindistan'ın Rajastan Jhunhjunu köyünde seyir halinde olan traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Traktör, bu sırada ise önünde ilerleyen 4 kişilik bir ailenin bulunduğu motosiketleti ezdi.

    CAN KAYBI OLMADI

    Kazanın ardından anne, baba ve iki çocuk yere yığıldı. Yaralı ailenin yardımına çevredekiler koştu.

    Korkunç kazada sadece annenin ayağının kırıldığı öğrenildi.

    İşte o anlar...

    Hindistan'da traktör 4 kişilik aileyi ezdi

    Hindistan da traktör 4 kişilik aileyi ezdi #1

    Hindistan da traktör 4 kişilik aileyi ezdi #2

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