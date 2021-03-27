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    Hindistan’da ünlü Fashion Street pazarında yangın

    Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki pazarda çıkan yangında 500'den fazla dükkan zarar gördü.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 07:15
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 07:21
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    Hindistan’da ünlü Fashion Street pazarında yangın

    Ünlü Fashion Street pazarında çıkan yangın, kısa sürede civardaki binalara yayılırken, binalar ve evler alev alev yandı.

    500'DEN FAZLA İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

    Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, ölen ya da yaralanan olmadığı 500'den fazla dükkanın zarar gördüğü öğrenildi.

    DAR VE TIKANIK YOLLAR, MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ

    İtfaiyenin, pazara çıkan yolun tıkanıklığı nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlandığı belrtilirken yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

    Hindistan’da ünlü Fashion Street pazarında yangın-Video

    Hindistan’da ünlü Fashion Street pazarında yangın #1

    Hindistan’da ünlü Fashion Street pazarında yangın #2

    Hindistan’da ünlü Fashion Street pazarında yangın #3

    Hindistan’da ünlü Fashion Street pazarında yangın #4

    Hindistan’da ünlü Fashion Street pazarında yangın #5

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