Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Hindistan'da korkunç bir olay yaşandı...

Hindistan'da yolcu uçağı düştü.

Air India'ya ait bir yolcu uçağı, Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentindeki havaalanında kaza yaptı.

Kalkıştan saniyeler sonra yerleşim yerine düşen uçakta, 242 kişinin bulunduğu bildirildi.

UÇAĞIN DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Uçağın düşme anı, saniye saniye kaydedildi.

Televizyon kanallarının bildirdiğine göre kaza, uçak havalanırken meydana geldi.

Görüntülerde, uçağın enkazının yandığı ve havaalanı yakınlarında gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanların görüntüleri de gösterildi.

SAYI GÜNCELLENDİ

Hindistan medyasında "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, Air India, uçakta 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu açıkladı.

Şirket, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu kaydetti.

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi daha önce, Gucerat'ta düşen uçağın 232'si yolcu ve 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıklamıştı.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın kazasının sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

AIR INDIA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hava yolu şirketi Air India, kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız." denildi.

KALKIŞTAN SANİYELER ÖNCE SİNYAL KESİLDİ

Uçaktan son sinyalin, kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı belirtildi.

Flightradar, "Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08'de, 625 feet yükseklikteyken kesildi." dedi.

ARALIK AYINDA UÇUŞUNA İZİN VERİLMEDİ

Aralık ayındaki uçuşun 'teknik aksaklık' nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Diğer yandan, yerel basındaki haberlerde Air India'nın Ahmedabad'da Londra'ya giden AI 171 sefer sayılı uçuşunun, aralık ayında teknik bir arıza nedeniyle iptal edildiği görüldü.

Yaklaşık 300 kişinin bulunduğu uçuş seferi, teknik arıza sebebiyle iptal edilmişti.