Hindistan'dan Pakistan açıklaması: Askeri eylemlerine sert yanıt verilecek

AA

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Hindistan-Pakistan geriliminde sular durulmuyor..

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da 22 Nisan günü 26 turistin öldüğü terör saldırısı, iki ülke arasındaki ateşi fitilledi..

Hindistan, saldırıyı Pakistan destekli gruplara bağlarken Pakistan, suçlamaları reddetti.

Ancak Hindistan geçtiğimiz gün, Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir’e füze saldırıları düzenledi.

Pakistan'ın 3 bölgesini hedef alan saldırılarda 26 sivilin yaşamını yitirdiği ve 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgede gerilim yükselirken, taraflardan yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor..

"PAKİSTAN BİZE SALDIRIRSA ÇOK SERT YANIT VERİLECEK"

The Hindu'nun haberine göre Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen 20. Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.

Burada konuşan Jaishankar, Erakçi'nin ziyaretinin, Hindistan'ın "Pahalgam terör saldırısına yanıt verdiği bir sırada" gerçekleştiğini anımsattı.

Jaishankar, Pahalgam saldırısının "Hindistan'ın sınır ötesi terörist altyapıyı hedef alarak yanıt vermesini zorunlu hale getirdiğini" ileri sürdü.

İslamabad yönetimine hitaben konuşan Jaishankar, Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verileceğini bildirerek, "Tepkimiz hedef odaklı ve ölçülüydü. Durumu tırmandırmak niyetinde değiliz. Ancak, (Pakistan'dan) bize karşı askeri saldırılar olursa, bunlara çok sert bir yanıt verilecek, bu konuda şüphe olmamalı." ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.