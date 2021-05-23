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    Hindistan'dan sosyal medya şirketlerine: Hindistan varyantı demeyin

    Hindistan'dan sosyal medya şirketlerine: Hindistan varyantı demeyin

    Hindistan hükümeti, sosyal medya şirketlerine koronavirüsün Hindistan varyantına atıfta bulunan içerikleri kaldırmaları talimatını verdi.
    • AA
    • 23.05.2021 - 07:34
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    Hindistan'da koronavirüs vakaları nedeniyle günlük can kayıpları 4 bini buldu. Birçok ülkeye de yayılan ve diğer varyantlarından daha tehlikeli olduğu tespit edilen Hindistan varyantı, Hindistan hükümetini etkisinden çok ismen rahatsız ediyor.

    "HİNDİSTAN VARYANTI DEMEYİN"

    BBC’nin haberine göre, Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) varyantı B.1.617 olarak kaydettiğini ve Hindistan'a atıfta bulunmanın yanlış olduğunu belirtti.

    Hindistan dan sosyal medya şirketlerine: Hindistan varyantı demeyin #1

    SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ UYARILDI

    Sosyal medya şirketlerine verilen talimat, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından alınan bir hükümet emriyle aktarıldı.

    Platformlardan, Kovid-19'un B.1.617 varyantını Hint ya da Hindistan varyantı olarak adlandıran, atıfta bulunan veya ima eden tüm içeriklerin derhal kaldırılması istendi.

    Hindistan dan sosyal medya şirketlerine: Hindistan varyantı demeyin #2

    HİNDİSTAN, VAKA VE ÖLÜ SAYISINDA 2. SIRADA

    Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 26 milyon 289 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 970 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

    Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 446 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 295 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

    Hindistan dan sosyal medya şirketlerine: Hindistan varyantı demeyin #3

    Hindistan dan sosyal medya şirketlerine: Hindistan varyantı demeyin #4

    Hindistan dan sosyal medya şirketlerine: Hindistan varyantı demeyin #5

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