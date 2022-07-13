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    Hindistan'ın tartışmalı ulusal amblemi

    Güney Asya ülkesinde yapılan aslan heykeli, orijinaline benzemediği gerekçesiyle tepki topladı.
    • 13.07.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 14:14
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    Hindistan'ın tartışmalı ulusal amblemi

    Hindistan'da inşa edilen heykel, görünümü nedeniyle tartışmalara yol açtı.

    "Ulusal amblem" heykeli, yeni parlamento binasının tepesine yerleştirildi.

    Eski Hint heykelinden uyarlanan 6,5 metre uzunluğundaki yeni heykelde sırt sırta veren dört Asya aslanı tasviri bulunuyor. Heykelin açılışı, Başbakan Narendra Modi tarafından gerçekleştirildi.

    Orijinal tasvirine benzememekle eleştiriliyor

    Ancak pek çok muhalefet lideri ve sosyal medya kullanıcısı, MÖ 250'de İmparator Ashoka döneminde inşa edilen Ashoka'nın Aslan Başkenti adlı eserden uyarlanan yeni ulusal amblemdeki aslanların "vahşi" göründüğü ve orijinal tasvirlerinden uzaklaştığı yönünde eleştiriler yaptı.

    Hindistan'ın tartışmalı ulusal amblemi ViDEO

    Hükümet: Mükemmel bir kopya

    Hükümet yetkilileri ise yeni parlamento binasının tepesine inşa edilen ulusal amblemin, "boyutu dışında" orijinalinin "mükemmel bir kopyası" olduğunu belirterek eleştirileri reddetti.

    9 bin 500 kilogram ağırlığındaki eseri inşa eden heykeltıraşlardan Sunil Deora, aslanın tavrında algılanan farklılığın, yeni heykelin ölçeği ve boyutundan kaynaklandığını savundu.

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    Eski sömürge hükümet binalarını modernize etme planı

    AA'nın aktardığına göre, yapımı devam eden yeni parlamento binası, hükümetin başkent Yeni Delhi'deki eski sömürge hükümet binalarını modernize etme planı kapsamında inşa ediliyor.

    Binanın, ülkenin bağımsızlığının 75'inci yılı kutlamalarının yapılacağı Ağustos 2022'ye kadar tamamlanması bekleniyordu ancak yetkililer binanın ekim ayında tamamlanabileceğini bildirdi.

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