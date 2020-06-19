Hindistanlı arıcı, 60 bin arıyı kafasında tuttu

Arıcılık yapan 24 yaşındaki genç, 4 saat 10 dakika boyunca arıları kafasında tutarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Hindistan’da arıcılık yapan ve Nature M.S. olarak bilinen bir genç, 60 bin arının kafasında durmasına izin verdi.

Ödüllü arıcı olan babası Sajayakumar sayesinde arılarla tanıştığını belirten Nature M.S., 7 yaşından bu yana arkadaşlarını etkilemek için arıların kafasını ve kollarında gezinmelerine izin veriyor.

"KRALİÇE ARIYI BAŞIMA KOYDUM"

Henüz çocukken bir kraliçe arıyı avucunun içine alan Nature, diğer arıların kraliçeyi korumak için koluna konmaya başladıklarını, daha sonra ise tüm kolunu kapladıklarını belirtti. Nature, “Bir sonraki gün kraliçe arıyı başıma koydum. Kısa bir süre içerisinde arılar tüm kafamı kapladı” dedi.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Arıların kendisini bir tehdit olarak görmediğini belirten Nature, onların en yakın arkadaşları olduğunu söyledi. Nature ayrıca 4 saat 10 dakika boyunca arıları kafasında tutarak Guinness Rekorlar Kitabı’na da girdi.

Arılar tarafından defalarca sokulduğunu da belirten Nature, bunun arıların değil kendi suçu olduğunu söyledi.

"BABAM ARKADAŞÇA DAVRANMAMI ÖĞÜTLEDİ"

Babasının arılar hakkında kendisine öğüt verdiğini söyleyen Nature, “Babam her zaman arılara sakin ve arkadaşça davranmamı öğütledi. Korktuğum zaman derin nefes almamı ve korkuya teslim olmamamı söyledi. Arılarla aramda özel bir bağ oluştu.” diye konuştu.

Öte yandan, arılara olan tutkusu onu akademik alanda da araştırmalar yapmaya yönlendirdi. Nature, şu anda Bangalore kentinde bir üniversitede arıcılık üzerine yüksek lisans yapıyor.