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- Hint siyasetçi Ajuha, Müslümanların öldürülmesi çağrısı yaptı
Hint siyasetçi Ajuha, Müslümanların öldürülmesi çağrısı yaptı
- Haber Merkezi
- 25.08.2022 - 09:45
- Güncelleme : 25.08.2022 - 10:45
Hindistan'da Müslümanlar, baskı altında yaşamayı sürdürüyor.
İktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) bazı yetkilileri, İslam'ı ve Hz. Muhammed'i, çirkin ifadeleriyle hedef alıyor.
"Müslümanlardan 5'ini öldürdük"
O açıklamalardan biri sosyal medyaya düştü. BJP'li eski milletvekili Gyan Dev Ajuha, Müslümanların öldürülmesini istedi.
Ajuha'nın, etrafında toplananlara, "Şimdiye kadar onlardan (Müslüman) 5'ini öldürdük." dediği görüldü.
"İnek katliamının arkasında olanları öldürün"
Bulunduğu bölgede ilk defa birinin öldürüldüğünü söyleyen Ajuha, "Adamlara tam serbestlik verdim. İnek katlimanın arkasında olanları öldürün." şeklinde skandal ifadelere imza attı.
Hint siyasetçi, tepki çeken konuşmasını "Seni beraat ettireceğiz. Seni de kefaletle çıkaracağız." diyerek sonlandırdı.
Kendisini dinleyenleri teşvik etti
BJP'li ismin, açıkça Müslümanların öldürülmesi nedeniyle övündüğü görülürken, kendisini dinleyenleri de aynısını yapmaya teşvik etti.
Hint siyasetçi Ajuha, Müslümanların öldürülmesi çağrısı yaptı ViDEO