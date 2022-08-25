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    Hint siyasetçi Ajuha, Müslümanların öldürülmesi çağrısı yaptı

    BJP'li siyasetçi, Hindistan'da yaşayan Müslümanların öldürülmesi nedeniyle övündü. Yeni ölümlere teşvik eden Ajuha'nın görüntüleri, büyük tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:45
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    Hint siyasetçi Ajuha, Müslümanların öldürülmesi çağrısı yaptı

    Hindistan'da Müslümanlar, baskı altında yaşamayı sürdürüyor.

    İktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) bazı yetkilileri, İslam'ı ve Hz. Muhammed'i, çirkin ifadeleriyle hedef alıyor.

    "Müslümanlardan 5'ini öldürdük"

    O açıklamalardan biri sosyal medyaya düştü. BJP'li eski milletvekili Gyan Dev Ajuha, Müslümanların öldürülmesini istedi.

    Ajuha'nın, etrafında toplananlara, "Şimdiye kadar onlardan (Müslüman) 5'ini öldürdük." dediği görüldü.

    "İnek katliamının arkasında olanları öldürün"

    Bulunduğu bölgede ilk defa birinin öldürüldüğünü söyleyen Ajuha, "Adamlara tam serbestlik verdim. İnek katlimanın arkasında olanları öldürün." şeklinde skandal ifadelere imza attı.

    Hint siyasetçi, tepki çeken konuşmasını "Seni beraat ettireceğiz. Seni de kefaletle çıkaracağız." diyerek sonlandırdı.

    Kendisini dinleyenleri teşvik etti

    BJP'li ismin, açıkça Müslümanların öldürülmesi nedeniyle övündüğü görülürken, kendisini dinleyenleri de aynısını yapmaya teşvik etti.

    Hint siyasetçi Ajuha, Müslümanların öldürülmesi çağrısı yaptı ViDEO

    Hint siyasetçi Ajuha, Müslümanların öldürülmesi çağrısı yaptı #1

    Hint siyasetçi Ajuha, Müslümanların öldürülmesi çağrısı yaptı #2


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