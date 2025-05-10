Hintli generalden Türkiye’yi hedef alan sözler

Haber Merkezi

Hindistan-Pakistan hattında tırmanan gerilim Güney Asya'yı sarsarken, Yeni Delhi'den Türkiye'ye yönelik tehdit içeren açıklamalar gelmeye başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye yakınlığıyla bilinen emekli General Gagandeep Bakshi, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’yi açıkça hedef aldı.

"GEREKİRSE TÜRKİYE'Yİ CEHENNEME ÇEVİRİRİZ"

Neena Rai'nin Youtube kanalı New India Junction'a röportaj veren Hintli komutan, Türkiye'nin hilafeti canlandırmak ve Müslüman dünyasının halifesi olmak istediğini iddia ederek tehditler savurdu.

Türkiye'nin doğrudan Hindistan'a düşman olduğunu ve Hindistan'ın nükleer bir güç olduğunu hatırlatan Bakshi, "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz. Türkiye bir süredir kötü davranıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

Türkiye'nin Pakistan-Hindistan savaşına da müdahalesi olduğunu öne süren Hintli komutan, Türkiye tarafından Keşmir bölgesine 3 bin kişi gönderildiğini iddia etti.

Türkiye'nin hamlelerinin bir dünya gücü olduğunu gösterme çabası olarak yorumlayan Gagandeep Bakshi, "Bir dünya gücü olmaya çalışıyorlar, bir dünya gücü olduklarını göstermeye çalışıyorlar ancak unutmamalılar, Hindistan da küresel bir güç. Onların nükleer silahları yok, bizim var. Onların uzay gücü yok, bizim var." şeklinde konuştu.