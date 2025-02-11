Hırvatistan 5,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

AA

Hırvatistan, deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşti..

Son dakika gelişmesinde, Zadar ve çevre kentleri etkileyen 5,2 şiddetinde deprem yaşandı.

Depreme ilişkin açıklama Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapıldı.

HALK PANİKLE SOKAĞA ÇIKTI

Depremin komşu ülke Bosna Hersek'te de hissedildiği ifade edildi.

Ulusal basın, Hırvatistan'da halkın deprem nedeniyle evlerinden çıktığını yazdı.

EMSC, artçı bir depremin de olduğunu belirterek, hasar veya can kaybına ilişkin ihbar gelmediğini kaydetti.