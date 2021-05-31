Hırvatistan, Fransa'dan 12 adet ikinci el Rafale satın alacak

Atina'nın ardından ikinci el satış işlemi Zagreb yönetimi için hayata geçirilecek.

Daha önce Yunanistan'a 6'sı yeni 12'si ikinci el olmak üzere 2.3 milyar euroluk 18 Rafale savaş uçağı satan Fransa, bu kez Hırvatistan'a benzer bir satış gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Hırvatistan, hava gücü ihtiyacını karşılamak için Fransa'dan savaş uçağı temin etmeye karar verdi.

FRANSA'DAN HIRVATİSTAN'A KULLANILMIŞ UÇAK SATIŞI

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Fransa'dan 12 adet ikinci el Rafale F3-R savaş uçağı satın alacaklarını bildirdi.

Defense News'in haberine göre, Plenkovic, "Çok amaçlı savaş uçağının satın alınması, Hırvatistan'ın bir NATO üyesi ve Avrupa Birliği içindeki bir ortak olarak konumunu güçlendirecek. MiG-21 jetlerimizin ömrü 2024'te doluyor." dedi.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

Anlaşmanın değerinin yaklaşık 1 milyon euro olduğu kaydedildi. Uçakların yanı sıra silah sistemleri, yedek parçalar, lojistik ve eğitim, anlaşma kapsamında olacak.

Plana göre Fransa, 2024'te ilk 6 adet çift motorlu uçağı teslim edecek. Kalan uçaklar, 2025'te gönderilecek. Teslim edilen araçlar arasında 10 adet tek kişilik ve iki adet çift kişilik savaş uçağı yer alacak.

MiG-21 UÇAKLARININ YERİNİ ALACAK

Hırvatistan Hava Kuvvetleri, söz konusu satın alma yoluyla eski Sovyet tasarımı Mikoyan MiG-21 avcı uçaklarını devre dışı bırakacak.

Zagreb yönetimine sunulan diğer teklifler arasında ABD, İsveç ve İsrail'den uçaklar yer alıyordu.

Hırvatistan Savunma Bakanlığı, 2018'de kullanılmış İsrail F-16'larını satın almayı planladığını duyurmuştu, ancak 2019'un başlarında hükümet kararı rafa kaldırarak yeniden ihaleye karar vermişti.