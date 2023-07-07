Hırvatistan'da cumhurbaşkanı ile başbakan arasında gerginlik Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile Başbakan Andrej Plenkovic, Güvenlik ve İstihbarat Ajansı (VSOA) başkanlığına kimin getirileceği konusunda karşı karşıya geldi.

AA

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı ve hükümet arasında gerginlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, olağanüstü basın toplantısı düzenleyerek hükümetin ordunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı iddiasında bulundu.

"Bu tamamen demokratik olmayan bir adımdır"

Başbakan Andrej Plenkovic'i, yeni VSOA başkanının kim olacağına yönelik istişare için toplantıya çağırdığını ancak olumsuz cevap aldığını aktaran Milanovic şu ifadeleri kullandı:

Hükümetin, VSOA'yı anayasaya aykırı bir şekilde Savunma Bakanlığının doğrudan yönetimi altına almak istediğine dair bir duyum aldım. Bu, tamamen demokratik olmayan bir adımdır yani VSOA'nın başkanını Savunma Bakanlığı atayabilecek veya görevden alabilecek.

Milanovic, Plenkovic’i anayasal düzen ve demokrasiye siyasi darbe teşebbüsüyle suçladı.

Plenkovic de Milanovic'in "bir dizi yalan" söylediğini, siyasi anlamda "kültürsüz ve yabani" davrandığını dile getirdi.

İddiaları reddetti

Milanovic'in sürekli hükümeti hedef aldığını anlatan Plenkovic, ordunun siyasallaştırıldığı iddialarını reddetti.

Plenkovic, özür dilemeden karşılıklı bir görüşmenin söz konusu olmadığını kaydetti.

Bu arada, VSOA'nın mevcut başkanı İvica Kinder'in görev süresi pazartesi günü sona eriyor.