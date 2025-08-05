Hizbullah'tan İsrail'e: Sekiz aylık güvenlik çabanız bir saatte çöker

Hizbullah lideri Naim Kasım, uzun bir aradan sonra İsrail’e doğrudan tehditte bulundu. İsrail’in Lübnan’a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı başlatması durumunda karşılık vereceklerini vurgulayan Kasım, Hizbullah’ın, Lübnan ordusunun ve halkının İsrail’e karşı birlikte direneceğini ifade etti. Kasım, “Bu direniş, İsrail topraklarına füze yağmasına neden olacak. Sekiz ayda kurdukları güvenlik altyapısı bir saat içinde yerle bir olur” dedi.

"5 BİN HİZBULLAH ÜYESİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

Kasım, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarına ilişkin ilk kez net rakam verdi. 5 bin üyenin öldüğünü, 13 bininin ise yaralandığını açıkladı. Buna rağmen örgütün güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Kasım, savaşçıların en ağır bedelleri ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkese rağmen, İsrail’in ihlalleri sürüyor. Ayrıca İsrail, Lübnan topraklarında beş ayrı noktada askeri varlığını sürdürüyor.