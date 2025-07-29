Hollanda, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladı

Dünya, İsrail'e karşı harekete geçiyor...

Hollanda, aşırı sağcı İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in ülkeye girişini yasakladı.

TARİHİ BİR ADIM

Hollanda basınının aktardığına göre bu, İsrail üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik bir adım.

Haber, Times of Israel sitesinde de yer aldı.

SEBEP ETNİK TEMİZLİK ÇAĞRISI

Yerel gazete Algemeen Dagblad'ın, Hollandalı milletvekillerinin hazırladığı dilekçeden aktardığına göre Dışişleri Bakanı Caspar Valdekamp, Smotrich ve Ben Gvir'e yönelik adımın gerekçesini şöyle açıkladı:

Filistinli nüfusa yönelik yerleşimci şiddetini defalarca kışkırtmak ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısı yapmak.

BEN GVİR'DEN AÇIKLAMA

Ben Gvir, bu hamlenin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Avrupa'dan yasaklansam bile, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğim ve Hamas'ı devirip savaşçılarımızı desteklememizi talep etmeye devam edeceğim." dedi.

Aşırı sağcı bakan, "Terörizmin hoş görüldüğü ve teröristlerin hoş karşılandığı bir yerde, İsrail'den gelen Yahudi bir bakan hoş karşılanmaz. Teröristler özgürken Yahudiler boykot edilir." ifadelerini kullandı.

İki İsrailli bakana yönelik bu yasaklama, Hollanda Başbakanı Dick Schoof hükümetinin, İsrail'e karşı ulusal önlemler almayı değerlendirmesinin ardından geldi.

Hamle ayrıca İsrailli araştırmacılara yönelik fonların kısmen askıya alınmasına ilişkin Avrupa Birliği önerisini destekliyor.