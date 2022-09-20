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    Hollanda Kralı, insanların faturalarını ödeyememesinin acı verici olduğunu söyledi

    Hollanda Kralı Willem-Alexander, ülkesinde giderek daha fazla insanın kiralarını, market alışverişlerini veya enerji faturalarını ödemekte zorlanmasının acı verici olduğunu belirtti.
    • 20.09.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 16:59
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    Hollanda Kralı, insanların faturalarını ödeyememesinin acı verici olduğunu söyledi

    Hollanda'da yeni yasama dönemi, Kral Willem-Alexander'in geleneksel açılış konuşmasıyla başladı.

    Ülkenin idari başkenti Lahey'deki Noordeinde Sarayı'ndan cam faytonuyla halkı selamlayarak Kraliyet Tiyatro Salonu'na gelen Kral Willem-Alexander, aralarında hükümet üyeleri, milletvekilleri ve senatörlerin de olduğu üst düzey topluluğa tahtına oturarak hitap ettiği konuşmasında, Avrupa'daki enerji krizi ve yükselen fiyatlara değindi.

    "Acı verici"

    İnsanların kiralarını, market alışverişlerini, sağlık sigortası primlerini veya enerji faturalarını ödemekte zorlanıyor olmasının "acı verici" olduğunu dile getiren Kral Willem-Alexander, ekonominin büyüdüğü, işsizliğin azaldığı bir dönemde yaşam şartları zorlaşan ve yoksullaşan insan sayısının artmasını "tezat ve belirsizliğin zamanımıza hakimiyeti" şeklinde yorumladı.

    Orta ve orta-alt gelir düzeyindekilerin durumlarına yardımcı olmak için bütçeden 18 milyar euroluk pay ayrıldığını ifade eden Willem-Alexander, bu rakamın dahi her şeyi karşılamaya yetmeyeceğini vurguladı.

    Kamu yayın kuruluşu NOS tarafından bugün yaptırılan Ipsos anketine göre, ülkede siyasete güven son yıllarda, daha önce hiç olmadığı kadar düştü.

    Hollanda Kralı, insanların faturalarını ödeyememesinin acı verici olduğunu söyledi #1

    Çiftçilerden protesto girişimi

    Hollanda'da çiftçiler, merkezi hükümet bütçe planının açıklanacağı gün Lahey'de traktörlerle gösteri yapmaya çalıştı.

    Çiftçiler, 22 Temmuz'dan bu yana aralıklı olarak hükümetin karbon emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto ediyor.

    AA'nın haberine göre, polisin acil durum ilan ettiği kente girmeye çalışan çiftçilerin yol kenarlarına bıraktığı traktörler, çekicilerle bölgeden uzaklaştırıldı.

    Hollanda Kralı, insanların faturalarını ödeyememesinin acı verici olduğunu söyledi #2

    Hollanda Kralı, insanların faturalarını ödeyememesinin acı verici olduğunu söyledi #3


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