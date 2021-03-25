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Hollanda polisinden ırkçı mesajlaşma

Hollanda polisinden ırkçı mesajlaşma

Hollanda polisinin, sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, 16 yaşındaki Türk asıllı bir kızın ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı belirlendi.