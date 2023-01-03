Hollanda: Ukrayna'ya her türlü yardıma hazırız

Başbakan Rutte, Ukraynalıların 1 yıldır direniş gösterdiğini belirtti. Rutte, Kiev'e 'tam destek' açıklaması yaptı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ile devam eden savaştaki son durum ele alındı.

Kiev'e destek vurgusu

Hollanda'nın Kiev'e desteğini yineleyen Rutte, "Ukrayna'nın sadece kendini koruması için değil, aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazırız." dedi.

Rutte: 1 yıldır direniyorlar

Rusya'nın barbarca saldırısına karşı Ukrayna'nın 1 yıldır direndiğini vurgulayan Rutte, gelecek birkaç ayın çok kritik olduğunu ifade etti.

Hollanda hükümeti, 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar euronun askeri ve insani yardım için Ukrayna'ya ayrıldığını açıklamıştı.

18 milyar euroluk yardım kararı

AA'nın haberine göre, Hollanda Savunma Bakanlığı, Şubat-Aralık 2022 arasında dönemde Ukrayna'ya yapılan yardımın toplamda 987 milyon euroya yaklaştığını duyurmuştu.

Öte yandan AB Konseyi, Ukrayna'ya 18 milyar euroluk yardım sağlamasını içeren paketi kabul etmişti.