Petrol
84.22
-1.97%
Euro
19.8068
-0.77%
Dolar
18.7271
0.08%
Altın
1.103
0.52%
Borsa
5627
0.00%
Bitcoin
317.195
-0.55%
BTXN Coin
7.00
13.45%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Hollanda: Ukrayna'ya her türlü yardıma hazırız

    Başbakan Rutte, Ukraynalıların 1 yıldır direniş gösterdiğini belirtti. Rutte, Kiev'e 'tam destek' açıklaması yaptı.
    • 03.01.2023 - 17:29
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hollanda: Ukrayna'ya her türlü yardıma hazırız

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Rusya ile devam eden savaştaki son durum ele alındı.

    Kiev'e destek vurgusu

    Hollanda'nın Kiev'e desteğini yineleyen Rutte, "Ukrayna'nın sadece kendini koruması için değil, aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazırız." dedi.

    Rutte: 1 yıldır direniyorlar

    Rusya'nın barbarca saldırısına karşı Ukrayna'nın 1 yıldır direndiğini vurgulayan Rutte, gelecek birkaç ayın çok kritik olduğunu ifade etti.

    Hollanda hükümeti, 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar euronun askeri ve insani yardım için Ukrayna'ya ayrıldığını açıklamıştı.

    Hollanda: Ukrayna ya her türlü yardıma hazırız #1

    18 milyar euroluk yardım kararı

    AA'nın haberine göre, Hollanda Savunma Bakanlığı, Şubat-Aralık 2022 arasında dönemde Ukrayna'ya yapılan yardımın toplamda 987 milyon euroya yaklaştığını duyurmuştu.

    Öte yandan AB Konseyi, Ukrayna'ya 18 milyar euroluk yardım sağlamasını içeren paketi kabul etmişti.

    Hollanda: Ukrayna ya her türlü yardıma hazırız #2


    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Hülya Avşar, kasık dekolteli elbise giydi
    Magazin

    Hülya Avşar, kasık dekolteli elbise giydi

    Kiracılarını çıkarmak isteyen ev sahipleri, banka hesaplarını kapatıyor
    3. Sayfa

    Kiracılarını çıkarmak isteyen ev sahipleri, banka hesaplarını kapatıyor

    Görüş Bildir