Hollanda'da çiftçiler yol kapatıp saman balyalarını yaktı

Hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto eden çiftçiler, ülkenin farklı noktalarında yolları trafiğe kapattı. Apeldoorn kentinde ise saman balyaları ateşe verildi.

Hollanda'daki çiftçiler, azot emisyonlarını azaltma planına karşı protestolarını sürdürmeye devam ediyor.

Bayındırlık ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçilerin A1, A12, A28, A30, A35 ve A50 otoyollarını kapatması nedeniyle bu güzergahlarda trafiğin ciddi şekilde aksadığı ve bazı yerlerde ise trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği bildirildi.

Balyalar ateşe verildi

Yollara gübre döken çiftçiler, Apeldoorn'da saman balyalarını ateşe verdi.

Ulaştırma, Bayındırlık ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yol kapatma eylemine son verilmesi çağrısında bulundu.





"Protesto temel bir haktır"



Açıklamada, "Kapatmalar tehlikeli durumlara ve sıkıntıya yol açabilir." denildi. Acil servislerden yapılan ortak açıklamada, "Protesto temel bir haktır ve yasaların sınırları içinde kaldığı sürece mümkündür." ifadeleri kullanılarak son eylemlerin yol güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve sürücüler için hayati tehlike oluşturan durumlara yol açabileceği vurgulandı.

Johan Remkes görevlendirilmişti



Hükümet ve çiftçi örgütleri arasında arabuluculuk yapmak üzere Hükümet Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) eski milletvekili Johan Remkes görevlendirilmişti. Protestocu çiftçiler ise bu isme karşı çıktığı ifade edildi.

İHA'nın haberine göre; öte yandan Hollanda Tarım ve Bahçecilik Federasyonu LTO, hükümet 2030 yılına kadar azot emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltma taahhüdünde bulunduğu sürece hiçbir müzakereye katılmayacağını belirtmişti.

Zincir marketlerin gıda tedariki durmuştu

Hükümetin iklim ve azot salınımına ilişkin politikalarını protesto eden çiftçiler, temmuzun ilk haftalarından bu yana yol, liman bloke etme ve zincir marketlerin gıda dağıtım merkezlerinin önünü traktörlerle kapatma eylemleri gerçekleştiriyor.

Alberth Heijn, Jumbo, ALDI, Lidl, Vomar dahil birçok firmanın Veghel, Breda, Beilen, Woerden, Nieuwegein, Drachten, Heerenveen, Zwolle, Geldermalsen ve Nijkerk şehirlerindeki yaklaşık 20 gıda dağıtım merkezinin girişini kapatan çiftçiler, marketlerdeki günlük ürünlerin tedarikine engel olarak rafların boşalmasına sebep olmuştu.

Hollanda'da hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde emisyon salınımını yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

Çiftçiler, hayvan sayısının azaltılmasını isteyen hükümetin tarım ve çiftçilik faaliyetlerini yapılamaz hale getirdiğini düşünüyor.

Binlerce çiftliğin kapanması öngörülüyor

Hollanda’da hükümetin, büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle ineklerin sayısını azaltma kararını protesto eden çiftçiler, 22 Haziran'da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.

Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

Maliye Bakanlığına dayandırılan veriler göre, ülkede 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması, 17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden yarıya kadar azaltması gerekiyor.