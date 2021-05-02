Hollanda'da elektrik kesintisi nedeniyle 2 koronavirüs hastası öldü

Kesinti sebebiyle acil durum güç kaynağı çalışmayınca durumları ağırlaşan iki koronavirüs hastası hayatını kaybetti.

Hollanda'da iki koronavirüs hastası, elektrik kesintisinin kurbanı oldu.

Ülkenin güneyindeki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu oksijen cihazına bağlı 2 koronavirüs hastası hayatını kaybetti.

"DURUMU İYİYE GİDERKEN ÖLÜM HABERİ GELDİ"

Yerel medyadaki haberde, Maastricht Üniversitesi Hastane Sözcüsü tarafından doğrulanan ölümlere ilişkin Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberde, yaşamını yitiren bir hastanın yeğeni Kizzy Magdelijns'in "Amcamı pazartesi yatırdık ve durumu iyiye giderken birden ölüm haberi geldi. Elektrik kesintisi sebebiyle yaşamını yitirdi." sözlerine yer verildi.

ACİL DURUM GÜÇ KAYNAĞI DEVREYE GİRMEDİ

Üniversite hastanesindeki elektrik kesintisinin perşembe gecesinden cumaya kadar devam ettiği aktarıldı.

Kesinti durumlarında devreye girmesi gereken acil durum güç kaynağının neden çalışmadığının bilinmediği kaydedildi.

TIBBİ CİHAZLAR ARIZALANDI

Elektrik kesintisi sonucu hastalara oksijen verilen Optiflow da dahil birçok tıbbi cihazda arıza meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık personelinin alarmların çalmaması nedeniyle arızanın hemen farkına varamadığı ifade edildi.

Arıza sebebiyle oksijen cihazına bağlı 76 ve 67 yaşlarındaki iki erkek koronavirüs hastasının durumu ağırlaştı ve kısa sürede yaşamını yitirdi.